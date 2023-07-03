Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как выбрать крёстных для ребёнка

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в очередном выпуске передачи «Слово Архипастыря» разъяснил, как выбирать крёстных родителей ребёнку и какими они должны быть.

Владыка говорит, что крёстные родители берут на себя важную миссию — дают обещание за малышей отречься от сатаны и всех его слуг. Другая важная миссия — пообещать от лица будущего христианина, что он будет жить в верности Христу.

Марк отмечает: при выборе крёстных родителей ребёнка важно ориентироваться именно на готовность людей воспитывать крестников в вере. При этом часто родители выбирают крёстных по личным симпатиям или с целью укрепить узы дружбы и братства.