Митрополит Марк возглавил первое богослужение в новом храме Сретения Господня в Рязани

Сретение Господне. Этот праздник с необычным для слуха многих современных людей названием отмечается 15 февраля, сообщает сайт Рязанской епархии.

Церковь вспоминает, как через 40 дней после Рождества Христова родившийся Богомладенец, как и другие мальчики-первенцы по закону Моисееву, был принесен в Иерусалимский храм для посвящения Богу, где Его встретили старец Симеон и пророчица Анна.

В Рязани на площади Новаторов стоит небольшой деревянный храм, посвященный Сретению Господню, где долгое время собирались на молитву верующие жители Московского района города. Они ждали, когда завершится возведение постоянного храма — прекрасного, большого и вместительного. В цокольном этаже этого комплекса, в церкви, посвященной Сретению Господню, впервые была совершена Божественная литургия в день престольного праздника. Богослужение возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк.

Реклама

В новом здании найдется место не только двум храмам, но и воскресной школе, многочисленным приходским кружкам и объединениям, просветительским встречам для широкой аудитории. Как сказал по окончании богослужения митрополит Марк, новый Дом Божий должен стать еще одним местом, где люди будут встречаться с Господом, и каждая такая встреча, даст Бог, для них и для младенцев, которых будут брать с собой в храм родители, станет судьбоносной.

Владыка с глубокой благодарностью отметил труд ктитора храма Михаила Мартынова, и всех тех, чья помощь и молитвы способствуют созиданию святыни и укреплению общины верующих.

Таким благотворителям и труженикам, участвующим в благоукрашении храма, просветительской и воспитательной деятельности прихода, митрополит Марк вручил награды. Медалей благоверного князя Романа Рязанского III степени были удостоены Александр Владимирович Осокин и Максим Сергеевич Подсевалов. Медалей блаженной Любови Рязанской III степени были удостоены Наталья Игоревна Варнакова, Светлана Владимировна Волкова, Елена Владимировна Степлякова, Ирина Геннадьевна Лукашина, Наталья Алексеевна Пушкова, Людмила Ивановна Канаева, Ирина Викторовна Лайкевич, Валентина Григорьевна Антонова и Ирина Петровна Егорова.

Ирина Дмитриевна Обухова и Людмила Алексеевна Семенова были удостоены Архиерейских грамот.

Самые юные прихожане храма тоже не остались в стороне в день, который наполнил жизнь их прихода столькими радостными и важными событиями. Воспитанники воскресной школы подготовились заранее и продемонстрировали архипастырю, пастырям и всем мирянам уверенное и артистичное исполнение стихотворений.