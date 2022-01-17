Митрополит Марк рассказал о значении события Крещения Спасителя

В Неделю 30-ю по Пятидесятнице, пред Богоявлением, 16 января, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском соборе Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Наставление после богослужения митрополит Марк посвятил евангельскому чтению Воскресного дня и значению события Крещения Спасителя:

– Мы привыкли, дорогие братья и сестры, что Евангелие повествует нам о жизни нашего Спасителя с того самого времени, когда Он пришел в мир родившимся Младенецм. Однако сегодня мы с вами слышали первые строки Евангелия от Марка, и оно начинается непривычно для нас, с повествования о Крещении, а не о Рождестве Христовом. Почему же евангелист Марк в качестве исходной точки выбирает именно Крещение, опуская такие важные для нас события, как Благовещение Пресвятой Богородицы, Рождение Христа Спасителя, уже не говоря о событиях, связанных жизнью и рождением Предтечи Господня Иоанна?

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Дело в том, что апостол Марк в своем Евангелии стремился сказать самое главное. Это сейчас книга для нас – привычный спутник человеческой жизни, и хотя многие отвыкли читать, но книги, самые разные, в том числе и очень объемные, в наше время издаются в изобилии.

А во времена евангельской истории книга была роскошью, и апостол Марк стремился в небольшом тексте донести до своих читателей самое главное – Кто такой Спаситель, что Он сделал и когда Он явился миру. Неслучайно в древней Церкви праздники Рождества Христова и Крещения были объединены, это было одно торжество, называемое Богоявлением, посвященное сразу двум этим событиям в жизни Христа. И потому Евангелие от Марка начинается именно с событий, предшествующих Крещению. Апостол рассказывает о миссии Предтечи, о том, как он, порвав все социальные связи, подвизался в суровой пустыне, жил в уединенных местах, посвятив свою жизнь подвигам молитвы и воздержания. И вот Господь призвал Пророка к самому главному делу его жизни – чтобы он, оставив свои уединенные труды в возлюбленной пустыне, пришел на берег реки Иордан, чтобы призвать израильский народ к покаянию и ко встрече Мессии.

Мы воспринимаем Покаяние как Таинство, которое носит, скорее, индивидуальный характер. Ведь каждый, приходя к священнику, кается наедине, исповедует свои грехи, и в этом смысле покаяние действительно есть личное предстояние каждого человека перед Богом, процесс очищения и духовного обновления, в котором он остается с Богом наедине. Но тот призыв к покаянию, который обращал к древним евреям Предтеча Господень, носил иной характер. Это было не индивидуальное событие, но процесс, носивший соборный, коллективный характер. И неслучайно Евангелист Марк подчеркивает, что весь Иерусалим, вся Иудея приходили к Иоанну Предтече на Иордан креститься. Значение этого события заключается и в его масштабе. Ведь главным было не то, что каждый приходил исповедовать свои грехи, хотя и это было важно. Самое главное – что люди приходили на Иордан и там они встретили Мессию.

Особым образом характер этой встречи описывает апостол и евангелист Иоанн Богослов. Он даже не упоминает о Крещении, но сразу переходит к сути события: Предтеча Господень Иоанн засвидетельствовал, что Христос есть Агнец Божий, который берет на Себя грехи всего мира. В этом и состоял главный смысл событий – показать всему Израилю, который не удовлетворялся обрядными требованиями закона, всем людям, у которых было желание обновиться, путь обновления и следования наставлениям Благой вести Мессии, который был явлен Израилю не в Иерусалиме, не в храме, но в пустыне, на берегах священной реки Иордан.

Дай Бог, чтобы и мы, дорогие братья и сестры, воспринимали все значение, смысл величайший миссии Христа Спасителя для нас грешных, для всего человечества. Господь открыл Себя миру, чтобы каждый смог, обратившись, прийти к покаянию и через это открыть для себя Царство Небесное.