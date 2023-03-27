Митрополит Марк рассказал о Страстях в изложении евангелиста Луки

26 марта вечером в храме благоверного князя Александра Невского города Рязани митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Пассию. Особая постовая служба, посвященная почитанию Страданий Господа Иисуса Христа, собрала верующих, стремящихся молитвенно углубиться в библейское повествование об искуплении, напитаться евангельскими словами и духовно поучаствовать в событиях Страстей. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

В этот раз во время богослужения молящиеся внимали повествованию о Страстях в изложении евангелиста Луки. Особенностям этого евангельского текста и его назидательному смыслу митрополит Марк посвятил наставление:

– Сегодня, дорогие братья и сестры, во время богослужения мы с вами слышали очередной рассказ, на сей раз – евангелиста Луки, повествующий о Страстях нашего Спасителя. Евангелие от Луки в целом напоминает нам рассказ других евангелистов, однако, в отличие от Евангелия от Марка, которое мы слышали в прошлый раз, в нем есть и некоторые особенности, оно более спокойное.

Евангелие от Марка наполнено драматизмом, ощущением страстей, событий – тут и ненависть людей, пригвоздивших Господа ко Кресту, и страдания пригвожденного Христа-Жизнодавца. А в повествовании от Луки мы не видим такого эмоционального накала, в нем царит более спокойная атмосфера.

И содержательно мы тоже можем видеть некоторые особенности. Евангелист Лука заостряет наше внимание на двух разбойниках, которые были повешены на крестах справа и слева от Христа. Знаменательно, что поведение этих разбойников отличалось. Один из них повторял слова, которые мы слышали в Евангелии от Марка, произносимые книжниками и фарисеями, иудейскими начальниками. По сути, они начинали со слов – «если Ты Сын Божий…». В устах иудеев это было неким последним искушением Христа, с таких же слов диавол начинал свои речи, искушая Господа в пустыне.

И разбойник, который был с левой стороны от Спасителя, начинает свои высказывания подобным образом: «Если Ты Сын Божий, спаси Себя и нас». Он повторяет искусительные слова первосвященников, соблазняющих Христа сойти со Своего пути и уйти от Своего креста и предназначения. А что же говорит другой разбойник? Он пытается успокоить своего товарища и произносит полные покаяния слова: «Помяни мя, Господи, когда приидеши во Царствии Твоем».

Эти слова благоразумного разбойника мы многократно слышали сегодня во время чтения акафиста. Почему же именно на эти слова обращает особое внимание автор акафиста?

Обычно, когда мы воспринимаем события из того или иного рассказа глазами кого-либо из персонажей, и начинаем симпатизировать тому или иному герою рассказа. И вот, автор акафистного пения побуждает нас взглянуть на распятие Спасителя глазами благоразумного разбойника. Почему так поступает автор молитвенных восклицаний?

Да потому что из всех людей, стоявших возле Креста, помимо Богоматери, учениц и любимого ученика Христа, все остальные были участниками распятия нашего Господа. И все они, за исключением сотника и некоторых других, так и не принесли настоящего раскаяния. И один лишь разбойник обратил ко Христу покаянный глас.

Разбойник согрешил многими беззаконными деяниями. Казалось бы, какая связь между человеком, приговоренным к смерти за свои преступления перед законом, и нами? Конечно, может, мы и не совершили таких страшных грехов, как этот разбойник, но мы сотворили другие, не менее страшные греховные деяния перед Божиим законом, и по сути дела мы подобны этому разбойнику.

И вот автор акафистного пения призывает нас обратиться ко Христу с покаянием, взглянув на свою жизнь как на жизнь разбойника.

Покаяние разбойника не остается тщетным. Господь принимает его и, более того, отвечает словами, полными надежды – «ныне же будешь со Мною в раю». Ныне – славянское слово, его смысл несколько стерт в нашем восприятии. При буквальном переводе греческого термина из этого текста фразу Христа можно передать так – «Сегодня ты будешь со Мною в раю».

Дай Бог и нам, дорогие братья и сестры, воспринимать себя как разбойников, нарушивших Божии установления, Его закон. Самое главное – чтобы мы не коснели в своем состоянии, но обратились бы ко Христу, исполнившись раскаяния и желания измениться. И тогда у нас есть надежда услышать Его глас – «Сегодня же будешь со Мною в раю».