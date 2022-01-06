В Рождественский сочельник, 6 января, митрополит Марк совершил Божественную литургию в Христорождественском кафедральном соборе Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Навечерие Рождества Христова уже наполнено предощущением грядущего праздника. Этому ожиданию, а также пророчествам о Рождении Спасителя мира и встрече Христа было посвящено архипастырское наставление в этот день:

– Человеческая душа инертна, ее трудно подвигнуть к добру, свету и Богу. И потому многие праздники в Церкви постепенно подводят нас к самой сути торжества. Это относится как к праздникам Пасхи, Крещения, так и, особенно, к празднику Рождества Христова.

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Сегодня еще только преддверие праздника – Сочельник. Но мы уже услышали слова Евангелия, которые повествуют нам о пришествии на землю Богомладенца Христа, и слышали слова ветхозаветных пророчеств о том, что на Землю придет Спаситель мира. И, наконец, мы с вами с вами по окончанию литургии слышали слова тропаря Рождества Христова. О чем говорится в этом тропаре, мы все, конечно, знаем.

Символично, что мы, священнослужители, вышли из алтаря и внимали словам Рождественских песнопений, стоя перед свечой. Ведь свеча – это образ той звезды, которая вела древних волхвов, магов из далекой страны к Вифлеемской пещере. Мы мало что знаем об этих людях. Правда, в западной традиции они называются тремя царями. Такое наименование основывается на словах Псалтыри «Цари принесут тебе дары». Эту фразу воспринимают как пророчество о том, что именно цари с Востока принесут дары Богомладенцу Христу. Они по появлению звезды узнали о том, что на Землю придет Спаситель, некий новый Царь, и возвестили об этом Ироду.

Но о чем говорит нам праздничный тропарь? «Звездам служащии звездою учахуся». Что же значит «служить звездам»? У нас это слово употребляется часто, и мы порой не осознаем всех нюансов и смыслов термина. В греческом языке существует два слова, которые на русский можно перевести как «служить». Одно слово касается служения при столах, отсюда произошло русское слово «дьякон», обозначающее священнослужителя, который служит при совершении Божественной трапезы, Божественной Евхаристии. И есть другое слово, которое касается того высокого служения, которое прилично одному Богу. На VII Вселенском соборе святые отцы, утверждая догмат о почитании икон, разделили два понятия: служение именно Богу и поклонение. Они утверждали, что служение подобает одному лишь Богу, а иконам и святым мощам, местам подобает поклонение.

И вот, когда в тропаре Рождества Христова в месте, где говорится о служении, употребляется слово «латрия» (λατρεία), как раз то слово, которое означает служение как Богу. Таким образом, тропарь приобретает для нас новые смыслы. Восточные волхвы, которые служили звездам как как богам, воздавая им соответствующие почести, научаются «Поклоняться Тебе, Солнцу правды» – то есть истинному Богу, истинному Царю, который пришел в мир.

И мы сегодня, перед свечой, которая является образом звезды, совершили молитвенное поклонение Христу Спасителю. Мы ему поклонились, и здесь еще какой следующий смысл: мы не должны ставить ничто в жизни выше Христа. И те волхвы, маги, которые раньше служили звездам, научились служить и поклоняться только одному Богу.

Дай Бог, чтобы и в нас, как в тех древних язычниках, возобладало бы правильное отношение ко Христу и к реалиям нашей жизни. Чтобы ничто в нашем сердце не занимало место Христа Спасителя. Лишь Он один должен там царствовать, и ничто другое не должно занимать Его место. Дай Бог всем нам с радостью в сердце встретить праздник Рождества Христова, прославлять Спасителя мира, пришедшего на землю ради спасения всех нас.