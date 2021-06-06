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Вторник, 8 июня, 2021
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Митрополит Марк рассказал, когда возможно отпевание самоубийц

7info
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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопросы рязанцев в эфире программы «Образ» на епархиальном радио. 

Слушательница спросила священника, есть ли послабления для самоубийц.

Марк напомнил, что ранее таких людей не отпевали и не хоронили на христианских кладбищах. Теперь есть послабления. 

По словам Митрополита, первый случай – когда человек страдал психическим заболеванием. Второй – когда человек страдает серьёзным заболеванием и от болей себя не контролирует. В этих случаях возможно заочное отпевание. 

В остальных случаях самоубийц не отпевают.

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