Митрополит Марк рассказал, когда возможно отпевание самоубийц

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Митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопросы рязанцев в эфире программы «Образ» на епархиальном радио.

Слушательница спросила священника, есть ли послабления для самоубийц.

Марк напомнил, что ранее таких людей не отпевали и не хоронили на христианских кладбищах. Теперь есть послабления.

По словам Митрополита, первый случай – когда человек страдал психическим заболеванием. Второй – когда человек страдает серьёзным заболеванием и от болей себя не контролирует. В этих случаях возможно заочное отпевание.

В остальных случаях самоубийц не отпевают.