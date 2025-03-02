Митрополит Марк рассказал, как молиться за погибшего некрещёного бойца СВО

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, как молиться за погибшего бойца СВО, если тот не был крещён. Об этом владыка поведал в прямом эфире епархиального радио.

В молитвы православных христиан не входят некрещёные люди. В случае смерти некрещёного человека владыка рекомендует родным покойного читать дома Псалтырь. Это единственная книга Ветхого Завета, которая полностью включена в богослужение Православной Церкви. Своими текстами она учит христиан благочестию, укрепляет веру, помогает оставаться с Богом, что бы ни произошло.