Митрополит Марк провёл службу в день праздника Входа Господня в Иерусалим

В день праздника Входа Господня в Иерусалим, 17 апреля, митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил Божественную литургию во Входоиерусалимском храме Рязани. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

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Владыка Марк в наставлении после богослужения обратился к читавшемуся к храме отрывку из Евангелия от Иоанна и предложил задуматься, почему так подробно евангелист описывает предшествующие Входу Господню в Иерусалим события.

— Вход Господень в Иерусалим является одним из самых значимых событий евангельской истории, о нем нам повествуют все четыре евангелиста. Сегодня на Божественной литургии мы с вами слышали повествование апостола Иоанна Богослова. Оно было вписано в череду евангельских событий, которые предшествовали входу Христа в святой град, и прежде всего, мы с вами слышали рассказ о помазании Христа благородным миром в Вифании.

Евангелист Иоанн описывает некое торжественное мероприятие по поводу воскрешения Лазаря. Подчеркивается, что на этом званом ужине находился и Христос, и сестры Лазаря, и сам Лазарь. Возлияние драгоценного мира на ноги Спасителя стало там центральным событием. Сестра Лазаря Мария взяла драгоценный сосуд и весь вылила на ноги Спасителя, отирая своими волосами. Евангелист показывает это событие как некий акт благодарности со стороны сестры Лазаря, и в то же время в этом событии заключен некий символический смысл. Перед воскрешением Лазаря со стороны сестер звучит предостережение — «Господи, уже смердит!». И вот этому запаху тления и смерти противопоставляется благовоние, которое исходит от драгоценного мира.

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Лишь один человек возмутился этому излиянию мира — Иуда, который воскликнул, что лучше было бы продать это миро более чем за 300 динариев и раздать нищим. Сумма, о которой говорит Иуда — это годовая зарплата рабочего, то есть действительно большие деньги по тем временам. Но Христос поощряет Марию и говорит, что она сделала это по случаю Его грядущего погребения. Вновь звучит указание на скорую смерть Христа Спасителя, вновь Господь говорит Своим друзьям, близким людям, ученикам о предстоящей смерти.

И вот, наконец, после этого следует торжественный вход Христа в Иерусалим и торжественная встреча Его народом. В Евангелии от Иоанна это событие описано не столь подробно, красочно и объемно, как у прочих евангелистов. Иоанн делает акцент на главном — на причине встречи Христа в Иерусалиме. Ведь Спаситель не единожды бывал в святом граде, и евангелист Иоанн чаще всего рассказывает о посещении Христом Иерусалима, именно он говорит о том, что Христос посещал город на еврейские праздники. И вот Иоанн Богослов раскрывает причину торжественной встречи Христа в городе в этот раз. А заключается эта причина в том, что Господь незадолго до этого воскресил Лазаря, совершил величайшее из всех знамений, которые творил когда-либо человек. Это и вызвало народное ликование и торжественную встречу Христа в Иерусалиме.

В Евангелии от Матфея есть указание на то, что кричали не только взрослые, ликование которых понятно. Не один раз они испытывали воодушевление и были готовы провозгласить Христа царем. В частности, как рассказывает евангелист Иоанн Богослов, подобная реакция последовала после того, как Христос накормил чудесным образом пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами.

То есть это уже не первая попытка провозгласить Его царем. Но если ликование взрослых и их желание видеть Христа царем понятны, то описываемые евангелистом Матфеем крики детей, которые восклицали Христу «Осанна», более удивительны. Они восклицали так, потому что об этом сообщили пророки — эти крики детей «Осанна», то есть «Спаси же, помоги же» являются исполнением пророчеств.

Так что не только взрослые люди из-за каких-то своих представлений встречали Христа, но и дети, которые, казалось бы, были еще не в состоянии понимать, Кто входит в Иерусалим и почему нужно так Его встречать. И это также является особенным проявлением того всеобщего ликования, которое нужно было показать грядущему Спасителю мира. А Христос, несмотря на все это ликование, идет не за славой, но чтобы принести Себя в жертву на Голгофе на страшном Кресте. Христос не ждет благодарности, почестей, Он ожидает ругательств, издевательств и смерти на Кресте в окружении разбойников.

И мы сегодня собрались, чтобы приветствовать Его, грядущего на вольную смерть ради нас и ради нашего спасения.