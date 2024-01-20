Митрополит Марк ознакомился с новой камерой российского производства

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в беседе с корреспондентом ТАСС по Рязани Александром Рюминым рассказал об отношении к фотоискусству и о своих работах. Кадры, сделанные владыкой, помогают зрителю увидеть красоту мира, они известны не только в нашей области, но и за ее пределами. На снимках запечатлены виды Рязани и других городов, православные святыни и живописные просторы русской природы. Об этом сообщает пресс-служба Рязанской епархии.

На встрече митрополит Марк ознакомился с образцом новой техники отечественного производства, который теперь используется журналистами ТАСС. Это фотоаппарат «Зенит М», разработанный Красногорским заводом имени С. А. Зверева (КМЗ) совместно с компанией Leica. В конце прошлого года информационное агентство закупило три таких дальномерных камеры от предприятия холдинга «Швабе» госкорпорации «Ростех». Как отмечают в Ростехе, в комплектации с объективом «Зенитар» 35 mm f/1.0 фотоаппарат дает возможность снимать при низкой освещенности, создавать красивые эффекты с малой глубиной резкости и делать фотографии, которые зачастую не требуют дополнительной обработки.

Отличительные характеристики фотоаппарата — наличие дальномера и реализация функции предпросмотра кадра в режиме реального времени.

Как пояснил митрополит Марк, при создании им фотографий использовались разные камеры, большую часть которых в настоящее выпускают иностранные производители, при этом был и опыт использования дальномерных камер. Появление отечественного фотоаппарата со столь высокими характеристиками и возможностями владыка, по его словам, воспринял с радостью. Архипастырь высказал убеждение, что у всех камер есть своя определенная философия, в том числе у дальномерных. Такая техника больше отвечает природе человека, она помогает творить без спешки и ошибок, направляет автора снимков к созерцанию и запечатлению красоты Божьего творения, и этот подход изгоняет из жизни суету, которой буквально пронизан весь современный мир.

Митрополит Марк выразил надежду, что дальнейшие работы по совершенствованию новой отечественной камеры будут продолжаться, давая фотографам возможность создавать прекрасные снимки, и пожелал успехов производителю.

Фото: vk.com/ryazeparh_logos