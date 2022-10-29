Митрополит Марк ответил на вопрос, можно ли убираться в дни церковных праздников

В новом выпуске рубрики «Слово Архипастыря» митрополит Рязанский и Михайловский Марк ответил на вопрос: «Считается, что в дни важных церковных праздников нельзя работать, делать домашние дела. Так ли это?». Видео опубликовал сайт Рязанской епархии.

По словам Марка, Церковь не благославляет своим чадам работу в дни великих праздников. Сейчас установления не столь строги, как во времена Ветхого Завета, но они есть.

Митрополит отмечает, что верующие евреи стараются отказаться от любой работы в субботу. Христианство, по его словам, — религия свободы. Вместе с тем Церковь не благославляет совершать работу для себя, особенно грязную, которую можно и нужно совершать в другое время.

Делать ту же работу для другого человека, например, помочь старому, немощному, можно.

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