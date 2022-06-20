Митрополит Марк назвал врио губернатора Рязанской области целеустремлённым

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк высказался о врио губернатора Рязанской области Павле Малкове.

В эфире епархиального радио митрополиту поступила просьба от рязанца оказать содействие в очистке озера рядом с Солотчинским монастырём. Марк заявил, что в его обязанности это не входит, и рекомендовал обратиться к новому главе региона Малкову.

Митрополит отметил: Павел Малков конструктивный, целеустремлённый и позитивный человек. По его мнению, врио губернатора вряд ли оставит эту проблему без внимания.