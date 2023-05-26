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«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова

7info
Анастасия Ратникова, Мисс РГУ-2023. Фото: vk.com/ryazanuni

Победительницей конкурса «Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова. Об этом сообщает официальная группа вуза ВКонтакте.

Конкурс прошёл в Рязани в четверг, 25 мая. За победу боролись 10 девушек. Они участвовали в нескольких творческих конкурсных этапах: видеовизитка на тему «Вдохновение», конкурс цитат, дефиле, творческие номера.

Награды достались:

«Мисс РГУ — 2023» — Анастасия Ратникова / юридический институт

I вице-мисс РГУ — Екатерина Нащёкина / институт истории, философии и политических наук

II вице-мисс РГУ — Анна Голованова / факультет физической культуры и спорта

Специальный приз от жюри:

Вероника Тезикова / институт иностранных языков

Татьяна Терёхина / Институт естественных наук

Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте 7info.ru — Анастасия Фрейже / факультет социологии и управления.

«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова
«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова
«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова
«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова
«Мисс РГУ-2023» стала студентка юридического института Анастасия Ратникова
Мисс РГУ-2023. Фото: vk.com/ryazanuni

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