Мишустин рассказал о перспективных направлениях для старшеклассников и студентов

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил на вопрос ученика 11-го класса о том, какие направления научной деятельности наиболее перспективны для старшеклассника и будущего студента. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

По словам Мишустина, наиболее приоритетными сферами деятельности в настоящее время являются большие данные, искусственный интеллект, аддитивные материалы, биология, биохимия и новые технологии.

Премьер-министр порадовал школьников, заявив, что перед ними открыто много возможностей для выбора.