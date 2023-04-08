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Суббота, 8 апреля, 2023
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Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства России

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Михаил Мишустин назначил Светлану Иванову директором департамента регионального развития правительства России. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

С 2019 по 2021 год Светлана Иванова трудилась на различных должностях в аппарате правительства Российской Федерации.

В марте 2021 года распоряжением правительства назначена статс-секретарем – заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Занимавший должность директора департамента регионального развития правительства Василий Анохин указом Президента России был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области.

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