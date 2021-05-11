Мировые звезды стали ближе: Wink представляет лучшие концерты от Qello Concerts by Stingray

В видеосервисе Wink появилась подписка «Концерты» от Qello Concerts by Stingray, которая превращает экран в настоящую сцену. В коллекции доступны яркие концерты исполнителей всех жанров и для любых возрастов — от легенд прошлых лет до лидеров современных музыкальных чартов. Это первый в России совместный проект Qello Concerts by Stingray с оператором IPTV и цифрового видеосервиса.
В России и странах СНГ дистрибуцию Qello Concerts by Stingray осуществляет компания THEMA RUS (группа компаний Canal+ International).
На старте подписка от Qello Concerts включает 120 концертов, которая будет ежемесячно пополняться. Зрителям доступны шоу таких исполнителей как Katy Perry, Depeche Mode, Madonna, Rammstein, Aerosmith, Coldplay и многих других. Стоимость подписки «Концерты» — 299 рублей в месяц.