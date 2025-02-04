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Специальная военная операция

Мирошник сообщил о ликвидации британского наемника-нациста Уолкера  в ДНР

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Российские военные уничтожили на Кременском направлении в ДНР британского наемника-нациста Кристофер Уолкера, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в телеграм-канале.

Дипломат уточнил, что британец погиб в районе населенного пункта Колодези в боях с 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии. Также он опубликовал документы наемника.

«О нацистских пристрастиях говорит обложка его военного билета ВСУ. А его присутствие — о непосредственном участии британских наемников в военных действиях на Украине», — написал Мирошник.

Он добавил, что британец вступил в ВСУ не позднее лета 2023 года перед началом провального «контрнаступа». Сначала наемник воевал в Запорожской области, однако недавно его подразделение перебросили под Северск в ДНР.

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Уолкер — уроженец небольшого населенного пункта Роутон на северо-востоке Уилтшира в Англии.

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© Информационное агентство 7info

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