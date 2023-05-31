Среда, 31 мая, 2023
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Миронов убежден, что проекту «Народный автомобиль» нет альтернативы

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что без амбициозных, прорывных проектов с государственным участием отечественный автопром обречен на стагнацию.

По информации СМИ, в Минпромторге предложили изменить подход к локализации автомобилей и перераспределить в пользу производства автокомпонентов начисление баллов, которые позволяют производителям претендовать на участие в госзакупках и программах поддержки спроса.

«Чиновники пытаются покончить с «тяжелым наследием» отверточной сборки, которую в свое время всячески поощряли. В том числе и с помощью баллов за кузовные работы. Эта модель привела к тому, что в автопроме уровень локализации постоянно рос, а доля импортозамещения падала. Феномен, характерный только для одной отрасли, объясняется тем, что «российские» БМВ, «ситроены», «тойоты», «шкоды» таковыми не являлись. Когда этот пузырь в одночасье лопнул, оказалось, что у нас нет ничего своего», – подчеркнул парламентарий.

Лидер социалистов обратил внимание на то, что в отрасли негативно оценили инициативу Минпромторга, скептически воспринимая перспективы создания отечественной автокомпонентной базы.

«Логика понятна: зачем в расчёте на будущие баллы сегодня вкладывать большие деньги в НИОКР, развертывание производства «с нуля» двигателей, АКБ, подушек безопасности и всего прочего, когда проще и дешевле это закупить в Китае или по «серому» импорту. Но если бизнес не задумывается о завтрашнем дне, у Правительства нет такой «привилегии». Сейчас не время для игр в баллы и прочих «тонких настроек». Это все равно что пытаться развернуть «Титаник» от айсберга с помощью весла. Нужна амбициозная цель, нужны прорывные проекты с мощными государственными инвестициями. Таким проектом является разработка «народного автомобиля» – доступного для отечественного потребителя, созданного на российской компонентной базе, – отметил Миронов.

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