Миронов: «Террористическая верхушка Украины должна быть ликвидирована»

Покушение на Президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО и доказывает необходимость ликвидации «террористической верхушки Украины», заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«То, что сбили прямо над Кремлем беспилотники, – молодцы! Но как они сюда долетели? Где ПВО и так далее?» – задается вопросом политик.

«Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», – сказал Сергей Миронов.

Он напомнил, что еще год назад предлагал, чтобы специальная военная операция получила статус контртеррористической.

«Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления», – добавил лидер партии.