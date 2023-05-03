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Среда, 3 мая, 2023

Миронов: «Террористическая верхушка Украины должна быть ликвидирована»

Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Покушение на Президента РФ Владимира Путина вызывает вопросы к российской ПВО и доказывает необходимость ликвидации «террористической верхушки Украины», заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«То, что сбили прямо над Кремлем беспилотники, – молодцы! Но как они сюда долетели? Где ПВО и так далее?» – задается вопросом политик.

«Это самый настоящий casus belli – повод к войне. К самой настоящей войне и ликвидации террористической верхушки Украины. Нам есть чем вдарить по их бункерам», – сказал Сергей Миронов.

Он напомнил, что еще год назад предлагал, чтобы специальная военная операция получила статус контртеррористической.

«Для Зеленского и его хунты может быть только три варианта: повторить судьбу Гитлера, повторить судьбу террориста Дудаева или предстать перед Международным трибуналом за военные и иные преступления», – добавил лидер партии.

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