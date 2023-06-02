Пятница, 2 июня, 2023
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Миронов прокомментировал конфликт между ЧВК «Вагнер» и «Ахматом»

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Сергей Миронов
Сергей Миронов, фото: mironov.ru

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что конфликт между представителями ЧВК «Вагнер» и спецназа «Ахмат» выгоден противнику. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Миронов не берётся судить, что в словах Евгения Пригожина вызвало «столь болезненную реакцию со стороны уважаемых чеченских руководителей». В одном политик уверен точно: конфликт выгоден укронационалистам и «пятой колонне» на территории России.

Руководитель фракции Госдумы призвал не устраивать праздник этой публике, вынося претензии в публичное пространство.

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