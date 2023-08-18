Миронов призвал жестко наказывать за пропаганду сатанизма

Председатель партии «Справедливая Россия – За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил, что чиновники саботируют работу по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

«В последнее время участились случаи сатанинских шабашей под видом фестивалей и прочих развлекательных «активностей», в которые вовлекаются молодежь и дети. При попустительстве и даже прямой поддержке должностных лиц, при молчании прокуратуры и полиции. Вроде как невинная развлекаловка! Но игры в смерть и насилие – прямой путь к смерти и насилию. И сегодня эту аномалию обществу усиленно навязывают в качестве новой «нормальности», – подчеркнул парламентарий.

Миронов напомнил, что в ноябре прошлого года Владимир Путин утвердил «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

«Прошло достаточно времени. Что сделало Правительство для выполнения указа? Видимо, вопрос из разряда риторических. Более того, складывается впечатление, что этот документ наша элита откровенно саботирует. Иначе мы не наблюдали бы такой вольницы для любителей острых ощущений и впечатлений», – полагает политик.

Руководитель фракции обратил внимание на положение указа, согласно которому «деятельность публично-правовых образований, организаций и лиц, способствующая распространению деструктивной идеологии, представляет объективную угрозу национальным интересам Российской Федерации».

«Сказано четко и по сути. Пусть эти лица действовали не по злому умыслу, а по недомыслию, из страха прослыть ретроградом – последствия остаются прежними, как и ответственность. Недалекий мэр, поддержавший чернушный «байк-фестиваль», горе-педагоги, что в школах и даже детсадах затевают Хэллоуин, – все они сегодня сеют семена зла, которые завтра дадут ядовитые всходы. Чтобы этого не допустить, реакция государства и общества должна быть предельно оперативной и жесткой», – заключил Миронов.