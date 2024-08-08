Миронов призвал повысить зарплаты и избавить врачей от переработок

Государство должно повысить зарплаты медицинских работников до уровня, который избавит их от необходимости работать сверхурочно. Это решит проблему оттока кадров из государственных клиник и гарантирует гражданам бесплатную медпомощь, заявил лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.

Ранее портал SuperJob провел опрос среди представителей разных специальностей на тему переработок. Только 25% медсестер и 26% врачей заявили об отсутствии переработок. В среднем медсестры перерабатывают 28% от нормы рабочего времени в месяц, а врачи — 37%. По уровню переработок и их распространенности медработники серьезно обогнали представителей других профессий.

«Результаты опроса совпадают с теми данными, которые поступают в нашу партию и ко мне лично: врачи в среднем вынуждены работать на полторы ставки, потому что, как они горько шутят, на одну ставку есть нечего, а на две — некогда, — говорит лидер социалистов. — Такие переработки заканчиваются профессиональным выгоранием и увольнением медработников, которые уходят в частные клиники. Дефицит работников в отрасли оценивается в более чем 70 тысяч человек. В результате без медицинской помощи остаются люди, у которых нет денег на платную медицину, а таких большинство».

Сергей Миронов отметил, что в связи с особенностями условий труда работников здравоохранения «Справедливая Россия — За правду» предлагает не просто повысить им зарплаты до обещанного в майских указах уровня, но и предоставить широкий перечень социальных льгот.

«В частности, медработники должны иметь право на дополнительный отпуск, а круг тех, кому положен досрочный выход на пенсию, нужно расширить. Более того, наша партия предлагает вернуть справедливый возраст выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Начать можно было бы с работников здравоохранения и образования», — сказал председатель СРЗП.

По его словам, также необходимо расширять льготные программы предоставления жилья, увеличивать поддержку молодых специалистов, чтобы они активнее шли на работу именно в государственные учреждения здравоохранения.