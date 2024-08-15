Миронов предложил ввести государственную монополию на производство спирта

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов заявил о негативных социальных последствиях приватизации государственного комплекса спиртовых заводов.

«Приватизация как была, так и осталась разбазариванием народного добра. Я предупреждал, что затея главы Минфина Антона Силуанова сбагрить «Росспиртпром» частнику по бросовой цене добром не кончится. Но действительность превзошла худшие ожидания. Новые владельцы умудрились за три месяца трижды поднять цены на спирт — в общей сложности на 25%! Следом потянулись другие производители. Между тем государственный «Росспиртпром» полтора года не менял цены и сдерживал рынок. И при этом заработал полмиллиарда чистой прибыли», — подчеркнул парламентарий.

Миронов отметил, что повышение стоимости ректификованного спирта повлечет за собой подорожание водки.

«Эксперты уверяют, что стоимость поллитровки вырастет всего на несколько рублей. Но прибавьте сюда рост акциза, торговую наценку, и получится ощутимая сумма. Не будем ханжить: водка — продукт востребованный, здесь любое подорожание бьет по народному кошельку и повышает спрос на «паленку», — заявил политик.

Лидер социалистов отметил, что, если бы Правительство поддержало предложение СРЗП ввести государственную монополию на производство и оборот этилового спирта, уже в текущем году казна заработала бы 660 млрд рублей и получала бы еще больше в последующие годы.

«Вместо этого создали частную монополию, которая задирает цены на рынке и вносит свой вклад в инфляцию. Жизнь в очередной раз подтвердила нашу правоту — только госконтроль за производством спирта обеспечит и пополнение казны, и безопасность продукции, и позволит стабилизировать цены на крепкий алкоголь», — заключил Миронов.