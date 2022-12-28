Минздрав сообщил рязанцам график работы медучреждений в праздники

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщило график работы медицинских учреждений в предстоящие новогодние праздники.
По данным ведомства, в праздники в поликлиниках и больницах работают дежурные врачи. Пациентам окажут экстренную помощь, также можно обратиться к терапевтам и врачам-специалистам за плановой и неотложной помощью.
Продолжат работу лабораторные и прививочные кабинеты. Служба крови примет доноров 3 и 5 января.
Также можно получить консультацию по единому номеру телефона 122.
Травмпункты работают круглосуточно. Основной, который раньше находился на улице Чкалова, функционирует в помещении БСМП. В Дашково-Песочне травмпункт находится в больнице № 11, детский травмпункт — в ОДКБ имени Дмитриевой в Канищеве.
Круглосуточно работает кабинет неотложной офтальмологической помощи в больнице им. Семашко.
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