Минздрав сообщил рязанцам график работы медучреждений в праздники

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщило график работы медицинских учреждений в предстоящие новогодние праздники.

По данным ведомства, в праздники в поликлиниках и больницах работают дежурные врачи. Пациентам окажут экстренную помощь, также можно обратиться к терапевтам и врачам-специалистам за плановой и неотложной помощью.

Продолжат работу лабораторные и прививочные кабинеты. Служба крови примет доноров 3 и 5 января.

Также можно получить консультацию по единому номеру телефона 122.

Травмпункты работают круглосуточно. Основной, который раньше находился на улице Чкалова, функционирует в помещении БСМП. В Дашково-Песочне травмпункт находится в больнице № 11, детский травмпункт — в ОДКБ имени Дмитриевой в Канищеве.

Круглосуточно работает кабинет неотложной офтальмологической помощи в больнице им. Семашко.