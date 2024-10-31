Минздрав: Система здравоохранения Рязанской области работает в штатном режиме

Вечером в четверг, 31 октября, на официальной странице Минздрава Рязанской области ВКонтакте появилось следующее сообщение:

«Система здравоохранения Рязанской области работает в штатном режиме, вся необходимая медицинская помощь оказывается жителям региона в полном объеме.

В рамках системы обязательного медицинского страхования каждый рязанец, как и житель любого другого региона России, получает:

-первичную медико-санитарную;

— скорую и специализированную;

-высокотехнологичную;

-экстренную медицинскую помощь.

Виды помощи и сроки ее оказания рязанцам соответствуют Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Если пациенту требуется госпитализация, больницу для этого определяют в зависимости от диагноза, места проживания и действующих правил маршрутизации. В случае необходимости, пациент может быть направлен в федеральную медицинскую организацию по соответствующему направлению».