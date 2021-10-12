Минздрав РФ опроверг информацию о массовой вакцинации детей через 2 недели

Министерство здравоохранения РФ не подтвердило информацию об обязательной вакцинации подростков 12-17 лет, которая начала распространяться в СМИ и соцсетях во вторник, 12 октября. Об этом сообщает портал «News.ru».

«Препарат «Гам-Ковид-Вак М», разработанный центром имени Гамалеи для применения у подростков в возрасте 12–17 лет, в настоящее время проходит экспертизу, результаты которой мы ожидаем в ближайшие две недели. По результатам экспертизы будет приниматься решение о её государственной регистрации», — пояснили в ведомстве.

Изначально в СМИ говорилось о том, что через две недели начнётся именно вакцинация. Согласно же сообщению минздрава, к этому сроку будет готова только соответствующая документация.

Ранее в НИЦ имени Гамалеи заявили, что «Спутник V» для подростков будет вводиться дважды, но концентрацию уменьшат в пять раз.