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Пятница, 7 апреля, 2023
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Минздрав рассказал, почему роддом №1 не принимает рожениц

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Изображение от azerbaijan_stockers на Freepik

Минздрав Рязанской области прокомментировал сообщения о том, что роддом №1 перестал принимать рожениц.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи беременным и роженицам с начала года выстроена новая система маршрутизации и наблюдения пациенток. В настоящее время в Рязани роды принимают в двух учреждениях, имеющих все необходимые условия для оказания медицинской помощи соответствующего уровня и качества. Это Областной клинический перинатальный центр и Городской родильный клинический дом №2, которые принимают всех пациенток в штатном режиме, не испытывая перегрузок.

В Городском клиническом родильном доме №1 в настоящее время не проводится родоразрешение. Учреждение оказывает медицинскую помощь в женской консультации и дневном стационаре. Проводятся санитарно-эпидемиологические.

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