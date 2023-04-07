Минздрав рассказал, почему роддом №1 не принимает рожениц

Минздрав Рязанской области прокомментировал сообщения о том, что роддом №1 перестал принимать рожениц.

В целях повышения качества оказания медицинской помощи беременным и роженицам с начала года выстроена новая система маршрутизации и наблюдения пациенток. В настоящее время в Рязани роды принимают в двух учреждениях, имеющих все необходимые условия для оказания медицинской помощи соответствующего уровня и качества. Это Областной клинический перинатальный центр и Городской родильный клинический дом №2, которые принимают всех пациенток в штатном режиме, не испытывая перегрузок.

В Городском клиническом родильном доме №1 в настоящее время не проводится родоразрешение. Учреждение оказывает медицинскую помощь в женской консультации и дневном стационаре. Проводятся санитарно-эпидемиологические.