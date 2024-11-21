Минздрав рассказал о молодой супружеской паре, которая переехала в Рязань из Калуги

В областной клинической больнице Рязани работает супружеская пара Людмила и Егор Илюхины. Молодые люди переехали в Рязань из Калуги и так и остались здесь жить и работать. О супругах рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Людмила работает медсестрой, а Егор – фельдшером. Молодые люди познакомились в Калуге, а в Рязань приехали учится в медицинский университет. Они поступили на факультет «лечебное дело».

Молодые люди рады своему выбору профессии и готовы совершенствоваться в ней. Станцию скорой помощи Людмила назвала «настоящей школой». А ЕГор и вовсе скаал, что всегда мечтал работать не в стационаре, а на скорой.