Четверг, 21 ноября, 2024
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Минздрав рассказал о молодой супружеской паре, которая переехала в Рязань из Калуги

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Кристина Аманн
Фото: vk.com/minzdravro

В областной клинической больнице Рязани работает супружеская пара Людмила и Егор Илюхины. Молодые люди переехали в Рязань из Калуги и так и остались здесь жить и работать. О супругах рассказала пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области.

Людмила работает медсестрой, а Егор – фельдшером. Молодые люди познакомились в Калуге, а в Рязань приехали учится в медицинский университет. Они поступили на факультет «лечебное дело».

Молодые люди рады своему выбору профессии и готовы совершенствоваться в ней. Станцию скорой помощи Людмила назвала «настоящей школой». А ЕГор и вовсе скаал, что всегда мечтал работать не в стационаре, а на скорой.

— Мы любим наш замечательный вуз. Нам нравиться Рязань. Город больше, чем Калуга, здесь больше разнообразия в практике, много возможностей научиться верно ориентироваться в нестандартных ситуациях, получить бесценный опыт, который поможет в дальнейшей работе, — говорит Егор.

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