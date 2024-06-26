Среда, 26 июня, 2024

Минтруда Рязанской области рассказало о мерах поддержки граждан с инвалидностью

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение Alex Volodsky с сайта Pixabay

Отдельные категории граждан с инвалидностью, включая детей, могут получить право на денежную компенсацию затрат, которые уходят на эксплуатацию транспортного средства. Об этом сообщается на сайте правительства Рязанской области.

Для получения компенсации потребуется предоставить документы удостоверяющие личность, подтверждающие наличие медицинских показаний, сведения о регистрации по месту жительства, страховой полис. Ежегодная денежная компенсация составляет 1831 рубль на эксплуатационные расходы и 950 рублей на транспортные расходы.

Необходимо обратиться в районный отдел управления социальной защиты населения Рязанской области по месту жительства с пакетом всех необходимых документов. При первичном обращении нужно будет предоставить индивидуальную программу реабилитации с отметкой о наличии медицинских показаний на обеспечение автотранспортными средствами.

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