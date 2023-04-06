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Четверг, 6 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Минтранс: Таксисты в Рязанской области работают с нарушениями

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Image by Freepik

В минтрансе Рязанской области подвели итоги 10 рейдов, проведённых в марте 2023 года сотрудниками отдела контроля такси совместно с УМВД по региону.

Специалисты нашли нарушения при перевозках пассажиров и багажа легковым такси. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

Шесть граждан оштрафованы за работу без соответствующего разрешения, трое – за отсутствие «шашечек». У семи водителей такси в салоне не было информации, предусмотренной Правилами перевозок пассажиров и багажа.

В ходе рейдов состоялся один профилактический визит организации перевозчика.

Больше всего нарушений в Рязани зафиксировано в сервисе «Яндекс.Такси» — десять.

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