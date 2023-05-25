Минтранс рассказал о ходе реконструкции Северной окружной дороги в Рязани

Врач-онколог Елена Жукова рассказала в беседе с «Аргументами и Фактами», как выявить рак молочной железы на ранней стадии. По ее словам, для этого необходимы регулярные чек-апы. «Раз в год УЗИ или маммография и посещение маммолога, раз в три месяца-полгода самообследование груди», – подчеркнула Жукова. При этом самый точный метод диагностики...