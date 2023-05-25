Минтранс рассказал о ходе реконструкции Северной окружной дороги в Рязани

В среду, 24 мая, министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун проверил ход реконструкции Северной окружной дороги Рязани. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.
Министр отметил важность соблюдения графика работ и своевременной поставки строительных материалов на объект. Особое внимание необходимо уделить санитарному состоянию на участке реконструкции.
На данный момент на расширяемом участке дороги подрядчик укладывает нижний слой асфальтобетона. Параллельно продолжаются работы по уширению проезжей части, монтажу линий искусственного электроосвещения и переносу коммуникаций.
Срок завершения реконструкции — 3 квартал 2023 года.