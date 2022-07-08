Минтранс рассказал о ходе реконструкции Северной окружной дороги Рязани

На Северной окружной дороге Рязани приступили к уширению дорожного полотна. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минтранса.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на участке Северной окружной в городе Рязань продолжаются работы по реконструкции.

Сейчас на объекте подрядчик ведет работы по устройству ливневой канализации, уширяет дорожное полотно, осуществляет перенос сетей, а также расчищает территорию в полосе отвода. Реконструкция ведется в соответствии с рабочим графиком.

В ближайшие дни начнется фрезерование старого асфальтобетонного покрытия. Согласно регламенту, к этому виду работ приступят после завершения 1 этапа устройства ливневой канализации. В настоящее время подрядчиком ведется закупка заказных позиций материала и конструкций, после доставки которых на объект, часть процессов будет вестись параллельно.

Напомним, работы ведутся на участке от поворота на 5-й район Борок до ул. Бирюзова д. 30. Автомобильное движение в сторону микрорайона Канищево закрыто. Пропуск автотранспорта организуют по встречной полосе в оба направления. Схема организации дорожного движения согласована с ГИБДД с учетом требований по обеспечению безопасности.