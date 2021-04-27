Минтранс обсуждает с аэропортами создание коридоров для вакцинированных

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В начале апреля Минтранс попросил российские аэропорты проработать возможность создания специальных коридоров для вакцинированных от COVID-19 путешественников. Об этом сказано в письме ведомства операторам аэропортов (есть у «Известий»).

Согласно документу, департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД России в конце марта направил Росавиации предложение по созданию специальных коридоров в аэропортах для осуществления въезда путешествующих, осуществивших вакцинирование от COVID-19. Минтранс попросил авиагавани рассмотреть данную инициативу и направить информацию. Пока речь идет о коридоре для пассажиров, прилетающих из ОАЭ, сообщили «Известиям» информированные источники.

Минтранс оценил инициативу создать в российских аэропортах специальные коридоры для путешественников, вакцинировавшихся от COVID-19. Представитель ведомства сообщил «Известиям», что эта идея заслуживает внимания.

Вопрос создания в аэропортах специальных коридоров для въезда пассажиров международных авиарейсов, прошедших вакцинацию от COVID-19, заслуживает внимания и требует проработки, — сказал он.

Представитель Минтранса отметил, что сейчас эту идею необходимо обсудить с компетентными органами исполнительной власти, уточнив, что окончательных решений по данному вопросу еще не принималось.

Первоначально с такой инициативой в МИД России обратилось посольство Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Москве, сообщили «Известиям» два информированных источника. Ведомство транслировало просьбу в Росавиацию и в Роспотребнадзор. По данным собеседника «Известий» в правительстве, Роспотребнадзор уже выступил против инициативы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Антителу время: в аэропортах хотят создать коридоры для вакцинированных