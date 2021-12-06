Минспорт РФ намерен оказать поддержку Рязанской области в строительстве Ледового дворца и бассейна

6 декабря губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с министром спорта РФ Олегом Матыциным, сообщает сайт регионального правительства.
Речь зашла о реализации федеральных и национальных проектов, перспективах развития спортивной инфраструктуры. Также поговорили о направлениях, в которых Рязанской области нужна поддержка федерального центра.
По словам главы региона, Рязанская область чувствует поддержку Минспорт РФ. Так, благодаря ей, введены в эксплуатацию новые спортивные объекты – академия единоборств, академия тенниса, ледовая арена и крытый каток.
Он выразил благодарность за поддержку Минспорта в реализации новых проектов, в том числе футбольного манежа.
Рязанской области всё больше людей начинают заниматься спортом систематически. Этот показатель у нас чуть выше, чем в среднем по стране – порядка 48%. – отметил губернатор. — Будем продолжать эту серьезную и очень важную для людей работу по развитию спорта, чтобы этот показатель довести до значения, установленного Президентом РФ в Указе о национальных целях.
По словам Олега Матыцина, активность представителей региональных спортивных федераций и рязанского в бизнеса в плане развития массового спорта он оценивает положительно.
Глава Минспорта России отметил высокую активность Рязанской области в реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», а также заверил губернатора в том, что ведомство готово оказывать необходимую поддержку, в частности, в осуществлении таких социально значимых проектов, как строительство ледового дворца и 50-метрового бассейна, который крайне необходим в Рязани.