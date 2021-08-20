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Пятница, 20 августа, 2021
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Минприроды сообщило о загрязняющих веществах в воздухе Рязани

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Минприроды сообщило о загрязняющих веществах в воздухе Рязани

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Министерство природопользования Рязанской области сообщило на странице губернатора Любимова о замерах загрязнения воздуха в Рязани.

В городе действует три стационарных поста: в Канищеве, Дашково-Песочне, рядом с Кремлём.

16 августа в 8 часов превышение предельной концентрации (ПДК) загрязняющих веществ было зарегистрировано в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации составил 1,16 ПДК мр.

В ночь на 17 августа в период с 00:20 до 08:40 выявлено 22 измерения с превышением ПДК. Максимальный уровень концентрации в 04:20 составил 3,17 ПДКмр.

18 августа стационарным постом, установленным в Дашково-Песочне, в период времени с 01:00 до 03:40 выявлено 3 измерения с превышением ПДК загрязняющих веществ. Максимальный уровень концентрации в 03:40 составил — 1,96 ПДКмр.

Другие посты превышений не обнаружили.

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