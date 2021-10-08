Минприроды предложило оценивать губернаторов по раздельному сбору мусора

Минприроды предложило расширить список индикаторов, по которым ежегодно будут оценивать губернаторов. По мнению специалистов ведомства, в KPI следует включить показатели, которые будут показывать работу региональных властей по раздельному сбору мусора: доля утилизированных отходов в регионе, охват населения услугой по вывозу мусора и по его сбору, количество обустроенных контейнерных площадок на территории субъекта.

Эти пункты могут включить в методику расчета для оценки эффективности работы глав регионов по направлению «Качество окружающей среды». Она утверждена постановлением правительства, сказано в письме Минприроды в аппарат кабмина. «Известия» ознакомились с документом. Сейчас глав регионов оценивают по качеству работы с отходами в целом: сортировке мусора на заводах и его захоронению.

Перечень показателей для оценки деятельности субъектов в сфере твердых коммунальных отходов Минприроды готовит для внесения в правительство, его сформировали по поручению курирующего вице-премьера, уточнили «Известиям» в ведомстве.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды подготовить предложения по методике оценки деятельности регионов в области обращения с отходами, сказали «Известиям» в ее секретариате. На последней правкомиссии обсуждали создание рейтинга субъектов по реализации мусорной реформы. Сегодня регионы находятся на разных этапах, а ключевая задача — стопроцентная сортировка мусора и сокращение объемов захоронения в два раза, напомнили в аппарате вице-премьера.

Согласно указу президента, губернаторов сегодня оценивают по 15 индикаторам, в том числе по реальной среднемесячной зарплате в регионе, уровню бедности, продолжительности жизни, уровню доступности жилья.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Трудовые отходы: губернаторов оценят по мусорным контейнерам