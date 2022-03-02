Минобороны сообщило последние данные по операции на Украине

Утром 2 марта министерство обороны РФ сообщило последние данные о ходе спецоперации на Украине.

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Российские войска взяли под полный контроль Херсон. По данным ведомства, объекты жизнеобеспечения населения и городской транспорт работают в повседневном режиме.

сообщается, что товары первой необходимости, продукты есть в наличии. Российское командование ведёт переговоры с местной администрацией.

Нанесён удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. В результате уничтожена аппаратная вещания телевышки, разрушений жилых домов не допущено.

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Минобороны сообщило, что российские вооруженные силы установили контроль над населенными пунктами Токмак и Васильевка. Там военные украины приняли решение сдать оружие. Их отпустят к семьям.

Нанесен массированный авиаудар по военной инфраструктуре Украины, поражены 67 объектов.