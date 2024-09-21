Суббота, 21 сентября, 2024

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 101 украинского беспилотника

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/mod_russia

В ходе ночной попытки киевского режима совершить атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов на объекты в России, дежурные средства противовоздушной обороны успешно уничтожили 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа.Об этом утром 21 сентября сообщила пресс-служба минобороны России.

53 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, 5 — над Калужской областью, по 3 БПЛА были уничтожены над Тверской и Белгородской областями, по одному БПЛА были уничтожены над Смоленской, Курской областями и Республикой Крым, 16 БПЛА были уничтожены над Азовским морем.

О повреждениях на земле ведомство не сообщает.

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