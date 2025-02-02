Минобороны РФ рассказало о ситуации в зоне СВО на 2 февраля

Вооруженные Силы РФ продолжают проведение специальной военной операции. Министерство обороны РФ опубликовало сводку о ситуации в зоне СВО на 2 февраля.

Группировка «Север» (Харьковское направление)

Нанесены удары по мотопехотной и десантно-штурмовой бригадам ВСУ в районах Липцы и Волчанск (Харьковская область).

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Потери ВСУ: 20 военнослужащих, 2 автомобиля, 4 орудия артиллерии.

Группировка «Запад»

Нанесены удары по пяти механизированным и одной танковой бригаде ВСУ в районах Кондрашовка, Колодезное, Кисловка, Моначиновка (Харьковская область) и Макеевка (ЛНР).

Потери ВСУ: 295 военнослужащих, 3 ББМ, 11 автомобилей, 1 РСЗО, 4 орудия артиллерии, 2 склада боеприпасов, 1 станция РЭБ.

Группировка «Юг»

Нанесены удары по двум механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в районах Улаклы, Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр (ДНР).

Потери ВСУ: 200 военнослужащих, 2 автомобиля, 1 РСЗО, 7 орудий артиллерии (2 производства НАТО), 4 склада боеприпасов.

Группировка «Центр»

Нанесены удары по двум механизированным, двум егерским бригадам, штурмовому полку ВСУ и бригаде «Лють» в районах Дзержинск, Дружба, Лысовка, Надеждинка, Шевченко, Успеновка, Андреевка, Котлино (ДНР).

Потери ВСУ: 515 военнослужащих, 1 танк, 6 ББМ, 10 автомобилей, 6 орудий артиллерии (1 производства НАТО).

Группировка «Восток»

Нанесены удары по пяти механизированным, одной десантно-штурмовой бригаде ВСУ и бригаде морской пехоты в районах Веселое, Бурлацкое, Разлив, Раздольное, Ровнополь, Новоселка (ДНР) и Калиновское (Днепропетровская область).

Потери ВСУ: 140+ военнослужащих, 1 танк, 2 ББМ, 2 автомобиля, 5 орудий артиллерии (1 производства НАТО).

Группировка «Днепр»

Нанесены удары по механизированной бригаде и двум бригадам береговой обороны ВСУ в районах Работино, Приморское (Запорожская область) и Антоновка (Херсонская область).

Потери ВСУ: 60 военнослужащих, 3 автомобиля, 3 орудия артиллерии, 2 станции РЭБ, 1 склад боеприпасов.

Удары по объектам ВСУ

Оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по военным аэродромам, складам топлива и позициям ВСУ в 153 районах.

Сбит 1 реактивный снаряд HIMARS (США) и 44 беспилотника.

Общие потери ВСУ с начала СВО:

652 самолета, 283 вертолета, 42 139 БПЛА, 590 ЗРК, 20 997 танков и ББМ, 1 513 РСЗО, 21 129 орудий артиллерии и минометов, 31 127 единиц военной техники.