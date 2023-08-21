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Минобороны РФ показало уничтожение бронетранспортера ВСУ вертолётом Ка-52

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Министерство обороны России опубликовало видео работы экипажа вертолёта Ка-52 на Южно-Донецком направлении. На записи запечатлён момент уничтожения управляемой ракетой бронетранспортёра ВСУ.

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