Минобороны предложило выплачивать пенсии семьям погибших в ходе СВО добровольцев

Министерство обороны РФ предлагает назначать пенсии семьям погибших в ходе специальной военной операции на Украине добровольцев. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает ФАН.

Предполагается, что рассчитывать пенсии родным бойцов-добровольцев будут по аналогии с военными.

Напомним, решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины президент РФ Владимир Путин принял 24 февраля. Необходимость проведения СВО была связана с реальными угрозами для жителей ДНР, ЛНР и России, объяснил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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