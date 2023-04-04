Минобороны показало работу «Ночных охотников» в зоне СВО

Министерство обороны России опубликовало видео, рассказывающее о работе в зоне специальной военной операции многоцелевых ударных вертолетов Ми-28 армейской авиации «Ночной охотник».

В результате очередных боевых вылетов уничтожены замаскированные командные пункты, бронированная техника подразделений ВСУ.

В сообщении Минобороны отмечается, что каждый боевой вылет «охотников» уникален. Экипажи используют данные разведки, регулярно меняют маршруты.

Вертолёт Ми-28 может работать как днём, так и ночью, боевая машина оснащена управляемыми и неуправляемыми ракетами, пушками.