Минобороны показало как проходит подготовка операторов БпЛА

Министерство обороны России показало, как проходит подготовка операторов БпЛА Западного военного округа.
Беспилотники активно применяется с самого начала спецоперации и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.
Операторы БпЛА ежедневно оттачивают навыки управления квадрокоптером. Наглядное пособие — съёмки из зоны реальных боевых действий. Бойцов учат обходить средства радиоэлектронной борьбы и выявлять скрытые огневые позиции противника.
Глаза у военнослужащих начинают гореть уже на второй день обучения, отмечает начальник беспилотной авиации группировки войск.
Уже в ближайшее время выпускники специальных курсов применят полученные знания на поле боя!
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