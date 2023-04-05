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Среда, 5 апреля, 2023
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Минобороны показало как проходит подготовка операторов БпЛА

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Министерство обороны России показало, как проходит подготовка операторов БпЛА Западного военного округа.

Беспилотники активно применяется с самого начала спецоперации и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Операторы БпЛА ежедневно оттачивают навыки управления квадрокоптером. Наглядное пособие — съёмки из зоны реальных боевых действий. Бойцов учат обходить средства радиоэлектронной борьбы и выявлять скрытые огневые позиции противника.

Глаза у военнослужащих начинают гореть уже на второй день обучения, отмечает начальник беспилотной авиации группировки войск.

Уже в ближайшее время выпускники специальных курсов применят полученные знания на поле боя!

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