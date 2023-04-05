Минобороны показало как проходит подготовка операторов БпЛА

Министерство обороны России показало, как проходит подготовка операторов БпЛА Западного военного округа.

Беспилотники активно применяется с самого начала спецоперации и зарекомендовали себя как незаменимое средство разведки и корректировки огня.

Операторы БпЛА ежедневно оттачивают навыки управления квадрокоптером. Наглядное пособие — съёмки из зоны реальных боевых действий. Бойцов учат обходить средства радиоэлектронной борьбы и выявлять скрытые огневые позиции противника.

Глаза у военнослужащих начинают гореть уже на второй день обучения, отмечает начальник беспилотной авиации группировки войск.

Уже в ближайшее время выпускники специальных курсов применят полученные знания на поле боя!