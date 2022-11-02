Минобороны: мобилизованных в Рязанской области готовят к условиям экстремального психологического воздействия

С мобилизованными гражданами на полигонах ЗВО в Рязанской области проводят занятия в условиях экстремального психологического воздействия. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Инструкторы с боевым опытом в СВО обучают мобилизованных штурму зданий в условиях, максимально приближенным к боевым.

Бойцам, по условиям «боевой» задачи, в составе двух отделений предстоит взять штурмом и обезвредить штаб хорошо подготовленного противника. В здании могут находиться заложники, схема здания неизвестна. Инструкторы играют роль «атакующего противника», применяя средства имитации и создавая визуально-шумовые эффекты, параллельно контролируя выполнение задачи.

Затем с личным составом проводят тщательный разбор тактических особенностей и допущенных ошибок.

Главные задачи эпизода – совершенствование навыков ведения тактического боя в городе, выработка максимальной концентрации у бойцов, оптимальная расстановка приоритетов в бою и достижение высокой психологической устойчивости.

В военном ведомстве подчеркнули, что комплекты обмундирования у личного состава различаются – для интенсивных занятий на полигоне и всесезонный комплект полевого обмундирования для убытия в зону спецоперации.

Военные инструкторы отмечают высокий боевой дух и патриотизм у мобилизованных граждан.

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