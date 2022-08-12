Минэкономразвития спрогнозировало инфляцию ниже 14% в 2022 году

Инфляция в России по итогам года будет ниже 14%, заявили «Известиям» в Минэкономразвития в пятницу, 12 августа. Это существенно меньше майского прогноза ведомства в 17,5%.

На замедление роста цен повлияет фиксируемая второй месяц подряд дефляция, уточнили в министерстве. Большинство опрошенных аналитиков крупнейших банков и рейтинговых компаний согласны с новым прогнозом Минэкономразвития. Согласно консенсус-опросу «Известий», рост цен на конец года составит 13,8%.

Масштабное и длительное укрепление курса рубля, а также сдержанный потребительский спрос, сформировали условия для замедления роста цен, которое, вероятно, сохранится и в ближайшие месяцы. В таком случае инфляция к концу года может оказаться ниже 13%, отметила главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк. Урожайность будет во многом определять траекторию цен в России, указал начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. По предварительным данным: показатель урожайности в сельском хозяйстве в этом году будет неплохой, что позволяет предположить дефляцию в августе и сентябре, и в следствие этого постепенное замедление роста цен, пояснил он.

Дефляция в России длится два месяца подряд. В июне в месячном выражении цены сократились на 0,39%, в июле — на 0,35%. В последний месяц лета дефляционный тренд продолжился. За неделю со 2 по 8 августа сокращение стоимости товаров и услуг составило 0,08%.

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