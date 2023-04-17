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Понедельник, 17 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Министры из разных регионов побывали в трёх образовательных учреждениях Рязанской области

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Фото с сайта правительства Рязанской области

Представители исполнительных органов власти регионов России посетили образовательные учреждения Рязанской области, где реализуется нацпроект «Образование».

В состав делегации вошли зампред правительства Хабаровского края по соцвопросам, и.о. Министра образования и науки Нижегородской области Ирина Кизилова, а также министр образования Новгородской области Дмитрий Яковлев.

Директор рязанской школы №76 Ольга Игнатова провела для гостей экскурсию по учебному заведению. На строительство и приобретение оборудования для школы, открывшейся в конце марта, направили почти полтора миллиарда рублей. В учреждении 60 учебных кабинетов, актовый зал, столовая, три спортзала и несколько спортплощадок. Также есть пространство для детских инициатив, IT-локация, зал занимательной науки, планетарий, библиотека и конференц-зал, медицинский блок.

Делегация осмотрела оснащение мастерских Рязанского строительного колледжа. Директор Александр Суслов представил новые образовательные площадки по специализации «Геодезия» и «Технологии информационного моделирования BIM».

Ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев представил гостям Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Рязанской области. Центр — ведущий институт вовлечения педагогов и управленческих кадров региона в национальную систему профессионального роста. Он был создан в рамках федерального проекта «Учитель будущего».

Министры из разных регионов побывали в трёх образовательных учреждениях Рязанской области
Министры из разных регионов побывали в трёх образовательных учреждениях Рязанской области

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