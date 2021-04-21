Министром промышленности и торговли Новгородской области назначен Иван Чекмарев

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В Новгородской области назначили нового министра промышленности и торговли. Им стал Иван Чекмарев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

К своим обязанностям новый министр приступил уже во вторник, 20 апреля.

Иван Чекмарев родился в 1990 году в Королеве. В 2013 году окончил Финансово-технологическую академию по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2018 году Ивана Чекмарева назначили директором департамента промышленности и стратегических проектов министерства Новгородской области.