Министр объяснил высокий уровень заболеваемости онкологией в Рязанской области

Высокий уровень заболеваемости онкологией в Рязанской области связан в первую очередь не с числом заболевших людей, а с высокой выявляемостью пациентов. Об этом во время правительственного часа в Рязанской областной Думе рассказал министр здравоохранения региона Александр Пшенников.

По его словам, по заболеваемости регион из года в год находится на 6 месте в ЦФО.

— Основная наша стратегия — не бояться высокой заболеваемости, — рассказал Пшенников. — Чем больше мы обследуем людей, тем выше этот показатель. У кого она небольшая — встаёт вопрос, как вы их обследуете. Наша задача, максимально много рязанцев запускать в онко-скрининги. В конце прошлого года начали скрининговые программы на двух заводах, вступили в них 2,5 тысячи пациентов, сделано 150 находок.

Пшенников отметил, что если этого не делать, статистика заболеваемости будет лучше, но основная задача — не красивые цифры, а раннее выявление болезни. Если рак обнаружить в начальной стадии, есть большая вероятность вылечить пациента.

Депутаты поинтересовались связью онкологии с загрязнением воды и воздуха в Рязани, экологическими проблемами. Министр ответил, что для научно обоснованного анализа необходимо провести исследования в течение нескольких лет. Тем не менее, есть данные Всемирной организации здравоохранения, в целом подтверждающие эту связь.