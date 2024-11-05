На главнуюНовости Рязани и области Министр культуры Рязанской области сменила фамилию Дата публикации 05.11.2024 15:16 Валерия Мединская Елена Васильева, фото: личная страница ВКонтакте Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Министр культуры Рязанской области Елена Васильева сменила фамилию. Эту информацию подтвердили корреспонденту 7info в министерстве. Новая фамилия главы регионального Минкультуры — Рохлина. Новости рубрики Новости Рязани и области Два автомобиля сгорели в Рязанской области за сутки Пожары случились в Рязани и деревне Авдотьинка Шиловского района. Новости Рязани и области В Рыбном столкнулись маршрутка и легковой автомобиль Очевидцы предположили, что причина аварии в том, что водитель легкового автомобиля не сменил вовремя зимнюю резину. Новости Рязани и области Золотую свадьбу отметили супруги из Сасова, которых в молодости объединил мебельный комбинат В Сасове в торжественной обстановке отметили 50-летие со дня совместной супружеской жизни Александр Васильевич и Валентина Алексеевна Манушкины.