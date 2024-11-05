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Министр культуры Рязанской области сменила фамилию

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Валерия Мединская
Елена Васильева, фото: личная страница ВКонтакте

Министр культуры Рязанской области Елена Васильева сменила фамилию. Эту информацию подтвердили корреспонденту 7info в министерстве.

Новая фамилия главы регионального Минкультуры — Рохлина.

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