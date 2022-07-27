Министр культуры ознакомилась с ходом строительства и реставрации объектов в Рязани

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила с рабочей поездкой Рязанскую область, ознакомившись с ходом строительства и реставрации объектов, сообщило правительство региона.

«Врио губернатора Павел Малков и министр культуры РФ Ольга Любимова ознакомились с ходом строительства Музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника, а также ходом реставрации ряда объектов культурного наследия федерального значения и учреждений культуры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что они посетили Богоявленскую церковь и Успенский собор Рязанского кремля, реставрацию которых планируется закончить в 2023 году. Также в следующем году должно завершиться строительство Музейного центра историко-архитектурного музея-заповедника и работы в здании гимназии №2 в историческом центре города.

«Во всём, что касается Музея и Кремля, нужен комплексный подход и максимальное взаимодействие, потому что эти объекты являются сердцем города и местом притяжения людей самых разных возрастов… В Гимназии уже полным ходом ведутся работы. Хотелось бы, чтобы к следующему сентябрю дети, которые учатся в этом учреждении по самым разным направлениям, вернулись в невероятное, уникальное по красоте здание», — цитирует слова Любимовой пресс-служба правительства региона.

Кроме того, уточняется в сообщении, министр оценила ход реставрации Театра юного зрителя. Работы на объекте начались в 2022 году. Более половины средств на эти цели выделено из федерального бюджета. Ремонт театра будет проводиться поэтапно на протяжении трех лет. Сцену и часть зрительного зала планируется открыть в конце этого года. На время работ Любимова предложила расширить гастрольную деятельность коллектива театра путем участия в программе «Большие гастроли», которая реализуется министерством культуры РФ.

«У региона с Минкультуры России выстроено конструктивное сотрудничество. Благодаря вашей поддержке начался ремонт и реконструкция театра юного зрителя. Значимый для региона объект, и хорошо, что появилась возможность привести его в достойный вид. Спасибо за предложение о расширении гастрольного тура творческого коллектива театра. Обязательно им воспользуемся. Также завершается ремонт областного театра. Постараемся сделать всё возможное, чтобы запустить его в эксплуатацию как можно скорее», – сказал врио губернатора.

Также на встрече в правительстве региона Любимова и Малков обсудили исполнение других важных программ в Рязанской области. До конца 2024 года будут завершены работы по сохранению девяти сельских домов культуры, модернизации и оснащению более 18 детских школ искусств музыкальными инструментами и оборудованием, созданию свыше 16 модельных библиотек, двух виртуально-концертных залов, трех кинозалов. Будет поставлено пять автоклубов и оказана господдержка 16 лучшим сельским учреждениям, подчеркивается в сообщении.