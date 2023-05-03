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Среда, 3 мая, 2023

Минцифры: карта болельщика стала ещё доступнее


С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Другие изменения: инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Карту при помощи клубов Российской футбольной премьер-лиги. Сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию для пенсионеров и инвалидов. На стадионах Российской премьер-лиги появятся отдельные окна, где они смогут получить Карту.

С 15 марта на Госуслугах работает сервис оформления Карты болельщика онлайн, без визита в МФЦ.

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