Минцифры: карта болельщика стала ещё доступнее



С 26 мая детям младше 14 лет можно оформить Карту болельщика без посещения МФЦ. Карта будет выдаваться автоматически, если родитель заполнит данные о ребёнке на Госуслугах. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Другие изменения: инвалиды и дети-инвалиды от 14 до 18 лет смогут получить Карту при помощи клубов Российской футбольной премьер-лиги. Сотрудники клубов будут сами заполнять заявление и проводить идентификацию для пенсионеров и инвалидов. На стадионах Российской премьер-лиги появятся отдельные окна, где они смогут получить Карту.

С 15 марта на Госуслугах работает сервис оформления Карты болельщика онлайн, без визита в МФЦ.